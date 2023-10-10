قصف روسي "مكثّف" على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

تتعرض أفدييفكا في شرق أوكرانيا منذ صباح الثلاثاء إلى قصف "مكثّف" من القوات الروسية التي "تحاول تطويقها"، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمدينة.



وقال فيتالي باراباس ظهرا "الروس يقصفون بكثافة بمدفعيتهم منذ الساعة الثامنة صباحا دون انقطاع حتى الآن... العدو يحاول تطويق المدينة".وأضاف "منذ أكثر من عام، كان خطر احتلال المدينة قائما، لكن الوضع اليوم تفاقم بسرعة".



ووفقا له، لا يزال حوالى 1600 شخص يعيشون في أفدييفكا، مقارنة بـ30 ألفا قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.