للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة... قصف معبر رفح بين مصر وغزة

تعرّض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لغارة جوية الثلاثاء هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس ومنظمة غير حكومية.



وأتى القصف مع دخول الحرب بين حركة حماس واسرائيل يومها الرابع.



وأوضحت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان أن "الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بأربعة صواريخ"، وذلك "للمرة الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وكانت المؤسسة أفادت في وقت سابق الثلاثاء بتعرض المعبر لقصف جوي.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لن يؤكد أو ينفي" قصف المعبر "في الوقت الحالي".



وقال شهود لفرانس برس إن الغارة الثانية طالت "المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية لمعبر رفح ما أدى الى وقوع أضرار بالقاعة الداخلية بالجانب الفلسطيني" للمعبر.



وأشار الشهود الى أنه تم إجلاء الموظفين المصريين في المعبر، في حين أن "عشرات العائلات الفلسطينية" التي حاولت العبور في اتجاه غزة، تمت إعادتها الى مدينة العريش المصرية.



وكان المعبر أغلق موقتا الإثنين بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني لفرانس برس.



ومنذ أيار 2018، تركت مصر معبر رفح، الممر الوحيد أمام سكان القطاع المحاصر الذي لا تسيطر عليه اسرائيل، مفتوحا معظم الوقت بعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم.