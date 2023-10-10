ألمانيا: "سيكون من الخطأ تماما" تعليق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رفضت ألمانيا الثلاثاء امكانية تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي "يعتمد" على هذه المساعدات لتلبية احتياجاته الحيوية، حسبما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قبل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.



وقالت في بيان: "سيكون من الخطأ تماما تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين" لأن "ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم من الغذاء والماء والدواء".



على صعيد متصل، حثّت بيربوك السلطة الفلسطينية على "أن تنأى بنفسها" عن "إرهاب" حماس الذي "لا يمكن تبريره".



وصرحت المسؤولة الألمانية قبل الاجتماع الذي دعي للمشاركة فيه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، "إلى القادة الفلسطينيين، نقول بوضوح: انئوا بأنفسكم عن هذا الإرهاب. لا شيء يمكن أن يبرره".



وأضافت: "باعتباركم السلطة الفلسطينية، لديكم التزامات، بما في ذلك تجاه مواطنيكم".



ويأتي ذلك غداة إعلان الحكومة الألمانية التعليق "الموقت" لمساعدات أخرى مخصصة للتنمية.