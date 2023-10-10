روسيا تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

حصلت روسيا الثلاثاء على 83 صوتا في انتخابات الدول الأعضاء الجديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو عدد غير كاف لاستعادة مقعد في هذه الهيئة التي تم استبعادها منها بعد غزوها لأوكرانيا.



وترشحت ثلاث دول لشغل مقعدين شاغرين في المجموعة الإقليمية لأوروبا الشرقية، وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بلغاريا وألبانيا بغالبية 160 و123 صوتا على التوالي من بين إجمالي 193 دولة عضو في المنظمة.