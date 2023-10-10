واشنطن تعتبر رسميا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر انقلابا

اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء رسميا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر في تموز الماضي بأنه انقلاب، وأعلنت نتيجة لذلك إلغاء مساعدات اقتصادية بقيمة 442 مليون دولار.



وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لصحافيين: "نحن نتّخذ هذا الإجراء لأننا استنفدنا خلال الشهرين الماضيين كل الطرق المتاحة من أجل الحفاظ على النظام الدستوري في النيجر".