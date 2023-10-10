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بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض إسرائيل حصارا مطبقا على غزة
أخبار دولية
2023-10-10 | 15:03
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بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض إسرائيل حصارا مطبقا على غزة
بوريل يؤكد أن غالبية الدول الأوروبية ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية
أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
أخبار دولية
جوزيب بوريل
إسرائيل
غزة
الاتحاد الأوروبي
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