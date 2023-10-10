بلينكن يجري الخميس "زيارة تضامن" الى إسرائيل

سيجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، زيارة إلى إسرائيل لإبداء التضامن مع الدولة العبرية بعد الهجمات المباغتة التي شنّتها حركة حماس، بحسب ما أعلنت وزارته.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين الثلاثاء إن الزيارة "ستكون رسالة تضامن ودعم".