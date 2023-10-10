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زيلينسكي يخشى من أن تؤدي حرب غزة الى "حرف الأنظار" عن أوكرانيا

أخبار دولية
2023-10-10 | 15:21
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زيلينسكي يخشى من أن تؤدي حرب غزة الى &quot;حرف الأنظار&quot; عن أوكرانيا
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زيلينسكي يخشى من أن تؤدي حرب غزة الى "حرف الأنظار" عن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس الى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متهما موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.
     
وقال لقناة "فرانس 2" الفرنسية: "يُخشى بأن يتم حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات"، معتبرا أن ما تعانيه أوكرانيا واسرائيل "مختلف، لكنه هائل في الحالتين". 

وأضاف: "نحن واثقون من أن روسيا توفر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس... روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".

أخبار دولية

زيلينسكي

حرب

غزة

أوكرانيا

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