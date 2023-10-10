بوتين يعرب لإردوغان عن قلقه من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب بين إسرائيل وحماس

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب إردوغان عن "قلقه" إزاء "الارتفاع الكارثي" في حصيلة الضحايا المدنيين في إسرائيل وقطاع غزة، في اليوم الرابع من حرب انطلقت بهجوم مباغت شنّته حركة حماس وأوقعت آلاف القتلى.



وأشار الكرملين في بيان أصدره عقب محادثات هاتفية أجراها الرئيسان إلى أنه "تم التشديد على التدهور الكبير للأوضاع في منطقة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم التعبير عن قلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف والارتفاع الكارثي في عدد الضحايا المدنيين".