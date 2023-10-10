ألمانيا تعلن تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل

ستقوم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بتنظيم عدد من "الرحلات الخاصة" الخميس والجمعة لإجلاء الرعايا الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل، وفق ما أفادت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الألمانية وكالة فرانس برس.



وأوضحت المصادر أن على الألمان الراغبين في المغادرة عبر هذه الرحلات، تسجيل أسمائهم على منصة للوزارة مخصصة لحالات الطوارئ.