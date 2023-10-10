تظاهرة في رام الله دعما لقطاع غزة

خرج عشرات الفلسطينيين مساء الثلاثاء في تظاهرة داعمة لقطاع غزة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث مقر السلطة الفلسطينية، رافعين رايات حركة حماس ولافتات مؤيدة لها.



وتواصل إسرائيل شنّ ضربات مكثفة على القطاع في أعقاب عملية مباغتة شنّتها حركة حماس انطلاقا منه السبت. وتجاوزت حصيلة الحرب التي دخلت يومها الرابع، ثلاثة آلاف قتيل في الجانبين بينهم جنود إسرائيليون ومقاتلون من الحركة.



وجاءت التظاهرة في رام الله بدعوة من حماس. ورفع المشاركون الذين يقدّر عددهم بالعشرات، أعلام الحركة الخضراء ورايات فلسطينية، وفق مراسلة فرانس برس.