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"فتح" تدعو إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار

أخبار دولية
2023-10-10 | 16:56
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&quot;فتح&quot; تدعو إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار
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"فتح" تدعو إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار

"فتح": لضرورة تعميق روح التلاحم الوطني الفلسطيني

أصدرت قيادة "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح) في لبنان بيانا، قالت فيه: "إيمانا منّا بالنصر والتحرير والعودة، نؤكد حق شعبنا الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه الوطنية المشروعة والثابتة، وحقّه في تقرير مصيره، في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجب على الجميع صيانتها والحفاظ عليها".

وشددت في بيان، على "ضرورة تعميق روح التلاحم الوطني الفلسطيني، في هذه المعركة البطولية التي يخوضها شعبنا ومقاومته الباسلة، في مواجهة الإحتلال الصهيوني الغاشم، في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل الأراضي الفلسطينية. ونقف إجلالاً وإكباراً وبكل فخر وإعتزاز أمام عظمة شعبنا في معركة الدفاع عن وجوده وكرامته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، في مواجهة العدوان الهمجي الصهيوني المتكرر والمتواصل على شعبنا في غزة الصامدة والضفة والقدس وكل فلسطين".

وقال البيان: "شعورا منا بالمسؤولية الوطنية الكبرى وأمام ما تواجهه قضيتنا من مخاطر وتحديات ومن أجل التفرغ لدعم صمود أهلنا وشعبنا في مواجهة العدوان، تدعو قيادة حركة "فتح" في لبنان إلى عودة الحياة الطبيعية وبلسمة جراح أهلنا وشعبنا، كما تدعو الجميع إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار".

أخبار دولية

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