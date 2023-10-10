نتانياهو لبايدن: حماس تهاجم إسرائيل "بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة"

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن حركة حماس هاجمت إسرائيل السبت "بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة" خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال نتانياهو في اتصال مع بايدن: "تعرضنا السبت لهجوم بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة... ارتكبت مئات المجازر، قُضي على عائلات في فراشها، في منازلها، اغتصبت نساء وقُتِلن بوحشية، خُطف أكثر من مئة شخص... لقد أخذوا عشرات الأطفال، قيّدوهم، أحرقوهم وأعدموهم، قطعوا رؤوس جنود"، وذلك بحسب تسجيل فيديو وزعه مكتبه.