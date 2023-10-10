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بلينكن سيزور الأردن ضمن جولته في المنطقة

أخبار دولية
2023-10-10 | 17:43
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بلينكن سيزور الأردن ضمن جولته في المنطقة
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بلينكن سيزور الأردن ضمن جولته في المنطقة

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وإسرائيل خلال جولة شرق أوسطية تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، وفق ما أعلنت وزارته الثلاثاء.
     
وأعلنت الوزارة بداية أنّ بلينكن سيتوجّه الخميس إلى إسرائيل في "زيارة تضامنية" بعد الهجمات المباغتة التي أطلقتها حماس ضدّ الدولة العبرية، قبل أن تشير إلى أنّ الجولة ستشمل أيضاً الأردن.

أخبار دولية

بلينكن

إسرائيل

الأردن

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