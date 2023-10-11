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الجيش الإسرائيلي ينشر قائمة جديدة لأسماء قتلاه: 169 ضابطا وجنديا
أخبار دولية
2023-10-10 | 23:53
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الجيش الإسرائيلي ينشر قائمة جديدة لأسماء قتلاه: 169 ضابطا وجنديا
ذاعت إذاعة الجيش الإسرائيلي قائمة جديدة لقتلى قوات الاحتلال تضم أسماء 14 ضابطا وجنديا آخرين سقطوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.
وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 169 ضابطا وجنديا.
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