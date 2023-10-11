طوفان الأقصى.. غارات مستمرة على غزة وارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.



في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.