الدنمارك والسويد تعلّقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين وتبقيان على تلك الإنسانية

أعلنت الدنمارك والسويد الثلاثاء تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الدولة العبرية السبت، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.



وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".



وأضافت أنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".



وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".