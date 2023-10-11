تعليق كل الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير

أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الاربعاء بسبب حريق كبير أدّى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.



وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إنّ "سلامة ركّابنا وموظفينا تظلّ أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قرّرنا تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".



واندلع الحريق قرابة الساعة 21,00 في موقف للسيارات بني مؤخراً في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.