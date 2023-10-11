زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب غرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات صباح الأربعاء غرب أفغانستان حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة 05,10 (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.



ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

