رئيسة الوزراء الفرنسية: فرنسا لن تتسامج مع أي "عمل أو تصريح معاد للسامية"

أكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء في اليوم الرابع للهجمات التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل، أنّ فرنسا لن تتسامح مع "أيّ عمل أو أيّ تصريح معاد للسامية" على أراضيها.



وبموجب مرسوم، تمّ حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما في باريس الخميس المقبل، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء.



وأوضحت الشرطة أنّ هذا الحظر تقرّر "نظراً لمخاطر الإخلال بالنظام العام".



وتعهّدت رئيسة الوزراء التعامل "بأقصى درجات الحزم مع كلّ من يريدون استخدام هذا النزاع ذريعة لمعاداة السامية".



وقالت متوجّهة إلى الجالية اليهودية "نحن معكم. الهجوم عليكم هو هجوم على الجمهورية بأكملها".