كم بلغ عدد النازحين داخل غزة؟

نزح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، بسبب الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تحديث لبياناته: "يُعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم".

