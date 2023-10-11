شركة توليد الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف

حذّر المكتب الإعلاميّ الحكوميّ، في قطاع غزة، من توقّف محطة توليد الكهرباء، في القطاع، بشكل كامل، خلال ساعات، جراء نفاد الوقود.



وقال المكتب، في بيان، إنّ ذلك ينذر بغرق القطاع، في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعها على الكهرباء، كما أنّه لن يتسنى تشغيلها جزئيًا بالمولدات، في ظل منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.



وأطلق المكتب الإعلاميّ نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدوليّ ومنظماته الإنسانية والإغاثية، لأنّه واقع يهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان.





