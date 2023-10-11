فرنسيون يغادرون للقتال مع إسرائيل في غزة

تبيّن أنّ الكثير من جنود الاحتياط الإسرائيليين هم من الفرنسيين الذين يحملون كذلك الجنسية الإسرائيلية، حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري.



استُدعي ما يقرب 300 ألف جنديّ احتياطيّ، من بينهم العديد من الفرنسيين وقد بدؤوا بمغادرة فرنسا للمشاركة في قتال الفصائل الفلسطينية، في غزة، حسب تقارير إعلامية.