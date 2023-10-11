حريق في إسبانيا وهذا ما سببه

قُتل أربعة قاصرين وجُرح ثماني أشخاص، في حريق، في فيغو، في شمال غرب إسبانيا، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية.



ونقل الجرحى إلى مستشفيات.