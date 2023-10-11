زيلينسكي في مقر الحلف الأطلسي للمرة الأولى منذ الغزو الروسي

يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأول زيارة له إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، حسبما أعلن الناتو.



وكتب متحدث باسم الحلف على منصات التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأوكراني سيعقد مؤتمرا صحافيا مع الأمين العام العام للناتو ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع لوزراء الدفاع بدول الحلف.

