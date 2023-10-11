وزارة الصحة الإسرائيلية: أكثر من 3 آلاف مصاب في المستشفيات

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 3 آلاف مصاب في المستشفيات بينهم 28 في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، قد قال في تحديث للأوضاع إن عدد القتلى في إسرائيل، جراء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل.



وقال كونريكوس إن "الغالبية الساحقة" من القتلى.



وأضاف أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا.