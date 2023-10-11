قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية

قصفت طائرات حربية إسرائيلية الجامعة الإسلامية، في مدينة غزة، حسبما أعلن مسؤول، في هذه الجامعة، المرتبطة بحركة حماس.



وقال أحمد عرابي مسؤول، في إدارة الجامعة، لوكالة فرانس برس إنّ "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليا مباني، في الجامعة الإسلامية ولا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيط بالجامعة."