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بن غفير أصدر تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2"

أخبار دولية
2023-10-11 | 03:48
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بن غفير أصدر تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية &quot;الدرع الواقي 2&quot;
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بن غفير أصدر تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2"

أصدر وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتمار بن غفير تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2"، في الضفة الغربية، وأنه أعاد طرح شن العملية على المجلس الوزاريّ، حسب ما أفادت "روسيا اليوم" .

وفي حديث من مستوطنة سديروت، قال بن غفير: "إنّه أصدر تعليمات للمفوض العام للشرطة بالتحضير لسيناريو عملية الدرع الواقي 2، الذي أعتقد أنه وشيك".

وأضاف: "اعتبارًا من هذا الصباح، سيتمكن كل سكان سديروت من حمل السلاح، والتقدم بطلب للحصول على سلاح سديروت أصبحت مستوطنة مؤهلة".

وأيّد تشكيل حكومة طوارئ يشارك فيها الجميع ،"ليس هناك يمين أو يسار".

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