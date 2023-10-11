البابا يدعو للافراج عن رهائن إسرائيل وحماس

دعا البابا فرنسيس للإفراج الفوريّ عن الرهائن، في الحرب، بين إسرائيل وحماس معبرًا عن قلقه إزاء الحصار على غزة.



وقال الحبر الأعظم، في الفاتيكان "أدعو للإفراج الفوريّ عن الرهائن، لأنّه من حق الذين يتعرضون لهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون، في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".