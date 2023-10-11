زيلينسكي يزور الحلف الأطلسي للمرة الأولى وهذا ما طلبه

دعا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي خلال أوّل زيارة لحلف شمال الأطلسيّ (ناتو)، في بروكسل، منذ الغزو الروسيّ، الحلفاء إلى زيادة إمدادات الأسلحة لبلده .



وقال زيلينسكيّ، خلال حديثه لوسائل الإعلام، مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماعه مع وزراء دفاع الدول الأعضاء، في الناتو، إنّ زيارته "اساسية لضمان صمودنا خلال الشتاء المقبل".



وأضاف "نحن نستعد، نحن مستعدون. الآن نحن بحاجة إلى بعض الدعم من القادة. ولهذا السبب أنا هنا اليوم".



ورد ستولتنبرغ "سنقف إلى جانبكم لتقديم الدعم لأوكرانيا لأن هذا مهم حقًا لحلف شمال الأطلسي بأكمله".

