الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيليّ المعارض بيني غانتس على تشكيل حكومة طوارئ، وَفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.