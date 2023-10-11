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فون دير لايين تعتبر هجوم حماس "عملا حربيا"
أخبار دولية
2023-10-11 | 05:18
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فون دير لايين تعتبر هجوم حماس "عملا حربيا"
اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء ان هجوم حركة حماس على إسرائيل "عمل حربي" بدم بارد، معلنة دعمها الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأكدت في كلمتها أمام اجتماع للمفوضين الأوروبيين تأييدها لمراجعة كاملة لبرنامج دعم مالي بملايين الدولارات لمشاريع فلسطينية.
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