تهديدات جوية محتملة وصفارات إنذار في إسرائيل

دوّت صفارات إنذار، في الشمال، للتحذير مما أسماه تهديدات جوية محتملة من لبنان وسوريا، وَفق ما قال الجيش الاحتلال الإسرائيليّ.