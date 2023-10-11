وزير الدفاع الاسرائيلي يطلع وزراء دفاع الناتو على الوضع الخميس

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيجتمع عبر الفيديو الخميس مع نظرائه في دول الناتو بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية.



وقال ستولتنبرغ الأربعاء قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف "غدا الخميس سيبلغنا وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بالوضع في إسرائيل".



وأضاف أن "الحلفاء يدينون الهجمات الإرهابية المروعة على المدنيين الأبرياء في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وننتظر بفارغ الصبر إحاطة وزير الدفاع".



وتواصل إسرائيل هجومها الجوي المكثف على حماس التي تسيطر على غزة، بعد أربعة أيام على الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية من القطاع الفلسطيني.