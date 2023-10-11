أردوغان يندد بقطع إسرائيل الكهرباء والماء عن غزة

ندّد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان بقطع الماء والكهرباء وبتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس، في الحرب، معتبرًا أنها مجازر، وذلك في إشارة إلى استهداف إسرائيل لقطاع غزة.



وطالب أردوغان بتجنب القرارات التي تهدف إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني مثل قطع المساعدات الإنسانية.



وقال إن على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرفت مثل تنظيم وليس كدولة فإنها ستُعامل في النهاية كتنظيم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للعالم أن يتحمل استمرار المأساة الإنسانية في المنطقة.