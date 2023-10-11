رئيسة المفوضية الأوروبية تدعم إسرائيل

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هجوم حركة حماس على إسرائيل بالعمل الحربيّ بدم بارد، معلنة دعمها الكامل لحق إسرائيل، في الدفاع عن نفسها.

وأكدت، في كلمتها أمام اجتماع للمفوضين الأوروبيين، تأييدها لمراجعة كاملة لبرنامج دعم مالي بملايين الدولارات لمشاريع فلسطينية.