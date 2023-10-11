إتفاقيتان بين قطر وفرنسا لتوريد الغاز الطبيعي

وقّعت قطر وفرنسا اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى باريس لمدة سبعة وعشرين عاما بدءا من سنة الفين وستة وعشرين.

ووقع على الاتفاقيتين شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وتوتال إنرجي لتوريد ما يصل إلى ثلاثة مليون ونصف المليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم تسليم الشحنات إلى محطة في جنوب فرنسا.