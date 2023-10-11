تعليق رحلات جوية في لندن والسبب حريق

أعلن مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى منتصف اليوم بسبب حريق كبير أدّى لانهيار جزئي في أحد مبانيه.



وقالت إدارة المطار الواقع على بعد اربعين كليومتر عن وسط لندن إن سلامة الركّاب والموظفين تظلّ أولوية رئيسية. واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في موقف للسيارات في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة. وأسفر الحريق عن خمسة جرحى نقلوا إلى المستشفى هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار.