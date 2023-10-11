يهود نيويورك في تجمّع مؤيّد لإسرائيل

شهدت مدينة نيويورك التي تضم أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تجمعًا شارك فيه آلاف الأشخاص تحت شعار "نيويورك تقف إلى جانب اسرائيل" بينما وعدتهم السلطات بالحماية والتضامن معهم.



وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشو - الولاية التي تضم 20 مليون نسمة يقيم تسعة ملايين منهم في المدينة - أمام الحشد إنه بفضل الشرطة البلدية وشرطة ولاية نيويورك، "نحن معًا لحماية كل واحد منكم وسنواصل حمايتكم".