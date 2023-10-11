تكثيف العمليات التركية في سوريا والعراق

تواصل تركيا تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستانيّ، في سوريا والعراق، وفق ما أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان.



ويقول رئيس الدولة التي بدأت سلسلة من عمليات القصف منذ الأول من تشرين الأول ردًا على هجوم أسفر عن جرح شرطيين، في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني "كثفنا بالفعل عملياتنا الجوية وسنواصل ذلك ونظهر للإرهابيين أننا قادرون على تدميرهم في أي مكان وفي أي وقت".

