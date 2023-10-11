العاهل الأردني: من الضروري أن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء في غزة والضفة

شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، على ضرورة أن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء في غزة والضفة.



وأكد على وجوب أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة، معتبرا أن لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية .