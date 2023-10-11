توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود

أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، في اليوم الخامس من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية.



وأعلن رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في بيان "توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الساعة 2,00 ظهرا (11,00 ت غ) بسبب نفاد الوقود" وكان إسماعيل حذر في بيان سابق من ذلك.