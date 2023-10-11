برلين تدعو قطر للمساعدة في تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس

دعت ألمانيا قطر، إلى جانب دول الشرق الأوسط الأخرى، إلى القيام بدور فاعل في المساعي لإطلاق الرهائن الذين اختطفوا بعد هجوم حماس على إسرائيل.



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك،غ عشية استقبال المستشار أولاف شولتس أمير قطر في برلين، أن هذه الجهات الفاعلة، "بما فيها قطر، يجب أن تؤدي دورًا مهمًا لأن لديها قنوات اتصال لا نملكها".