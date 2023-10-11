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قصف حركة حماس على إسرائيل يطال مستشفى في عسقلان

أخبار دولية
2023-10-11 | 09:51
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قصف حركة حماس على إسرائيل يطال مستشفى في عسقلان
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قصف حركة حماس على إسرائيل يطال مستشفى في عسقلان

طال قصف لحركة حماس على إسرائيل مستشفى في مدينة عسقلان جنوب الدولة العبرية، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المستشفى. 
     
وأعلنت المتحدثة لوكالة فرانس برس أن "مركز تنمية الطفل في مستشفى برزيلاي في عسقلان تعرض لقصف مباشر بقذيفة أطلقت من غزة". 
     

أخبار دولية

عسقلان

حماس

اسرائيل

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