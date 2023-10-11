مجزرة قرية غروزا: كييف تقول إنها حددت هوية مخبرين يعملان لصالح موسكو

مجزرة قرية غروزا: كييف تقول إنها حددت هوية مخبرين يعملان لصالح موسكو

أعلنت أجهزة المخابرات الأوكرانية الأربعاء أنها حددت هوية إثنين من المشتبه بهم الهاربين المتهمين بإبلاغ الجيش الروسي بالتجمع لحضور مراسم تأبين جندي في قرية غروزا التي استهدفتها غارة روسية أسفرت عن مقتل 55 شخصًا.



وبحسب كييف، فقد أطلق الجيش الروسي صاروخ إسكندر في الخامس من تشرين الأول الحالي أصاب المتجمعين لتأبين جندي قتل في غروزا، وهي قرية صغيرة في منطقة خاركيف (شمال شرق) التي دمرتها هذه المذبحة.



ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، فقد قام إثنان من سكان البلدة هما فولوديمير مامون (30 عامًا) وشقيقه الأصغر دميترو مامون (23 عامًا) بجمع المعلومات اللازمة لهذه الضربة وتزويدها للروس.



وأشار البيان إلى أن "الرجلين فرا إلى روسيا في أيلول 2022 بعد تحرير المنطقة على يد الجيش الأوكراني. ومن هناك، شكلا شبكة مخبرين خاصة بهم من أجل إبلاغ الجيش الروسي بالعمليات في المناطق التي تسيطر عليها كييف".