وزيرة المخابرات الإسرائيلية: إسرائيل تتوعد بـ"اقتلاع" حماس

أكدت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليئيل أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تهدف الى "اقتلاع" حركة حماس، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.



وشدد غامليئيل على أنه "علينا اقتلاعها حتى لا تتمكن من القيام بأي شي"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك أي خيار، لا مجال حتى للتفكير بخيارات أخرى، وعليه يمكن للعالم استخدام ما حدث (في إسرائيل) كنموذج لهجمات مستقبلية".