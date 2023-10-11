الصين تحث على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الصين تحث على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيًا مع مسؤول فلسطيني، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء.



وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين والأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".