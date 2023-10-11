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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول تسلل جوي من لبنان

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول تسلل جوي من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن "شبهات تسلل من لبنان في المجال الجوي الإسرائيلي"، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية.



وطلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الإختباء حتى "إشعار آخر" تخوفًا من "هجوم واسع النطاق".

