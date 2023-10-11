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مقتل خمسة عناصر من الصليب والهلال الأحمر في غزة وإسرائيل
أخبار دولية
2023-10-11 | 12:19
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مقتل خمسة عناصر من الصليب والهلال الأحمر في غزة وإسرائيل
مقتل خمسة عناصر من الصليب والهلال الأحمر في غزة وإسرائيل
قتل خمسة مسعفون من جمعيات الصليب والهلال الأحمر خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، بينهم أربعة تعرضت سيارتهم للإستهداف في غزة الأربعاء، وفق ما أعلن الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأعرب الإتحاد في بيان عن "أسفه لتأكيد مقتل خمسة أعضاء من شبكتنا بسبب الأعمال العدائية في إسرائيل وقطاع غزة".
أخبار دولية
الصليب الأحمر
الهلال الأحمر
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