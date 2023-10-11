بوتين يدعو إلى مباحثات اسرائيلية-فلسطينية ويؤكد ضرورة عدم "توسع" رقعة النزاع

بوتين يدعو إلى مباحثات اسرائيلية-فلسطينية ويؤكد ضرورة عدم "توسع" رقعة النزاع

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرًا ذلك "ضروريًا" لتجنب "توسع النزاع".



وحث بوتين على التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيًا إلى العودة إلى مسار المفاوضات لإيجاد حل مقبول للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين.



وقال: "علينا أن نتجنب توسع النزاع لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي".